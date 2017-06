Genoa, Perin: "Noi portieri siamo i più coraggiosi"

Per Mattia Perin il calvario è quasi finito, la rottura del crociato sinistro contro la Roma nel match di inizio gennaio è ormai alle spalle: "In questo periodo ho capito chi sta con Mattia e chi con Perin. Ho provato a prendere meno antidolorifici possibili e mi sono abituato a resistere: è stata una sfida con me stesso e l'ho vinta".



Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, il portiere del Genoa parla del suo ruolo: "Noi numeri uno siamo diversi, facciamo una cosa che va contro l'istinto umano: ci buttiamo a terra. E lo facciamo ogni giorno duecento volte in allenamento. Siamo i più coraggiosi". Un commento su Donnarumma: "Un fenomeno. E' normale che ora si parli di lui, io prima dell'infortunio avevo fatto due stagioni alla grande ed ero sulla bocca di tutti. Ma così va il calcio. Quando tornerò non sarò quello di prima: non so se più forte o più debole, ma diverso".



Un consiglio ai più giovani: "Usate meno gli smartphone. Finito l'allenamento, la prima cosa che fanno è vedere cosa è successo sui social o vedere i messaggi: nello spogliatoio è disgregante. Non sono un santo, ho fatto tante cavolate ma poi bisogna crescere". Infine, sulle voci che lo danno all'Inter: "Lo dicono ogni anno... da bambino tifavo Latina e Ronaldo, vedremo cosa dirà il futuro".