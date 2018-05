Genoa, Perin: "Milan e Napoli non mi vogliono, forse sono diventato scarso"

Nel pomeriggio di ieri ha disputato con ogni probabilità l'ultima partita con la maglia del Genoa e ieri sera è andato in onda alle Iene, su Italia 1, uno scherzo nei suoi confronti (il servizio era registrato).



Mattia Perin non sapeva di essere ripreso dalle telecamere e si è lasciato andare a uno sfogo sul suo futuro: "Il Milan cerca portiere e prende Reina, il Napoli cerca un portiere e prende o Leno o Rui Patricio… Io non me ne capacito di come vogliano prendere loro e non me. Forse sono diventato scarso…".



In realtà, come spiegato dal ds del Grifone Perinetti, sul portiere ci sono Juventus e proprio il Napoli, con i bianconeri che sarebbero favoriti per via dei buoni rapporti con il club di Preziosi.