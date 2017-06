Genoa, Pellegri è il più giovane esordiente della storia della Serie A

Dopo Kean, altro record di gioventù battuto nel campionato italiano: il genoano Pietro Pellegri è diventato il più giovane esordiente della serie A. Debuttando a 15 anni, 9 mesi e 5 giorni, ha battuto di 24 ore il grande ex giallorosso Amedeo Amadei. Lo juventino Kean aveva già assaporato anche la Champions League, mentre i cagliaritani Roberto Biancu e Vasco Oliveira, anche loro classe 2000, hanno debuttato in Coppa Italia.



Genoano di Genova, Pellegri è una punta centrale di quasi un metro e 90, che all'occorrenza può fare anche l'ala destra. Già 9 presenze e 4 gol con la Primavera del Grifone quest'anno, dove gioca stabilmente dalla scorsa stagione anche se per età dovrebbe frequentare gli Allievi, vanta anche tre presenze nell'Italia Under 17 e un gol. "Il prossimo Messi? Si chiama Pellegri. Ma spero che non mi senta altrimenti si monta la testa", aveva detto di lui, in tempi non sospetti, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi.