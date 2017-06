Genoa, Pavoletti fuori tre settimane

Pessima notizia per Ivan Juric: gli esami a cui si è sottoposto Leonardo Pavoletti, dopo l'infortunio subito all'Olimpico nella sconfitta contro la Lazio, hanno evidenziato un "trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro, con interessamento di primo grado del legamento collaterale interno". Il Genoa sarà dunque costretto a perderlo per almeno tre settimane.



L'attaccante livornese, nel corso di questa stagione, si era già fermato una volta - problema alla coscia - rimanendo ai box per circa un mese. Considerata l'entità del nuovo infortunio, Pavoletti salterà le gare di campionato contro Juventus, Chievo, Inter, oltre alla gara di Coppa Italia contro il Perugia e il recupero con la Fiorentina.