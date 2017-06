Genoa, Ntcham non ha mai preso la patente: rischia un processo penale

Per quattro volte era stato fermato per un controllo risultando alla guida dell'auto senza patente e in tutti i casi il giocatore francese Olivier Ntcham, in prestito al Genoa dal Manchester City, aveva detto di averla lasciata in Francia pagando così una salatissima multa. Il giocatore però, come da prassi, avrebbe dovuto mostrare comunque la patente di guida anche in un secondo tempo al comando dei vigili urbani ma in tre occasioni non si è presentato limitandosi a pagare una multa di oltre 400 euro.



Martedì, accompagnato dal fratello, Ntcham si è presentato al comando dei vigili in piazza Ortiz a Genova ed ha ammesso di non aver mai conseguito il documento nonostante avesse dichiarato l'opposto. Ntcham oltre a dover pagare ora una multa che può variare dai 5.000 ai 30.000 euro rischia un processo penale dal momento che la legge italiana applica la pena per guida senza patente in caso di recidiva. Per Ntcham le multe subite per guida senza patente sono addirittura quattro in pochi mesi.