Genoa, Ntcham fa poker: fermato quattro volte senza patente

Altro giro, altra multa: recentemente Jules Oliver Ntcham è stato fermato dai vigili per guida senza patente. Il francese del Genoa, al quarto fermo in nove mesi per lo stesso motivo, si è giustificato dicendo che l'aveva scordata a casa e accettando di pagare la multa di 419 euro: nel 2016, il 20enne è già a quota 1.700 euro in sanzioni.



Ma i guai potrebbero non essere finiti qui, come scrive Repubblica: il centrocampista in prestito dal City, infatti, ogni volta che è stato fermato ha dichiarato di aver dimenticato la patente, promettendo di mostrare il documento in seguito ma mai facendolo perché impegnato "in allenamenti con il Genoa".



Ora però i carabinieri vogliono vederci chiaro, anche perché dalla Francia pare che sia arrivata la conferma che Ntcham non abbia mai conseguito la patente: se confermato, dovrebbe pagare una multa da 2.257 sino a 30.000 euro ma rischia anche una recidiva visto che - se si viene fermati due (o più) volte in due anni senza documento di guida - c'è l'arresto fino a un anno per recidiva.