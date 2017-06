Genoa, Mandorlini si presenta: "Orgoglioso di essere qui"

Dopo la manita subita sul campo del Pescara, la svolta in casa Genoa si chiama Andrea Mandorlini, che nella conferenza stampa di presentazione ai nuovi tifosi si dichiara felice e orgoglioso di essere approdato in rossoblu: "Sono contento di essere nel club più antico d'Italia. Sono emozioni forti, ringrazio il presidente. Cosa mi ha chiesto Preziosi? Di uscire in fretta da questa situazione, ma oltre alle parole, sono importanti i fatti".

"Ho trovato una squadra messa bene fisicamente e tecnicamente - prosegue Mandorlini - dobbiamo fare in fretta e in questo lasso di tempo dobbiamo mettere in piedi una squadra importante che mostri le caratteristiche che aveva. Io sono abituato a giocare in una certa maniera, ma non sono un integralista, dobbiamo pensare solo alla gara col Bologna. Si parte da lì, una partita alla volta".

Dal giorno del suo annuncio quale nuovo tecnico dei rossoblu si è parlato moltissimo di questioni extracampo, come il "gran rifiuto" di Nicolini e la rabbia dei tifosi, che non hanno gradito la scelta di Preziosi: "Io sono qua. Da professionista ho sempre dato tutto per difendere i colori che allenavo - ha commentato Mandorlini - Con Enrico (Nicolini ndr) non siamo stati soltanto compagni di squadra, siamo amici fraterni e proprio perchè ci vogliamo bene da fratelli non gli avrei mai chiesto di seguirmi al Genoa".

In chiusura una battuta sulla possibilità di far giocare insieme Simeone e Pinilla: "Sono due giocatori del Genoa e tutti i giocatori che sono in squadra possono giocare insieme. Uno è un calciatore esperto, l'altro è un talento. La cosa più importante sarà parlarci".