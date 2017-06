Genoa, la Nord si ribella: "Vergogna, diciamo basta a questa società"

La sconfitta nel derby con la Sampdoria è stata l'ultima goccia, anche se il vaso, in realtà, aveva già traboccato altre volte in questa stagione. I tifosi del Genoa non ne possono più: "La pazienza è finita. Vergogna!". Sono queste le parole di un duro comunicato ufficiale della Gradinata Nord, il cuore del tifo rossoblù che annuncia la ripresa della contestazione e dà appuntamento a giovedì, al campo di allenamento del Genoa a Pegli.



"Non ci sono molte parole per definire quello che è l'unico sentimento possibile da provare per chi in tutte le sue componenti rappresenta indegnamente il Genoa - hanno scritto i tifosi -. Ora basta, questo non lo permettiamo più. Diamo appuntamento giovedì alle ore 14 al Pio a tutti quelli che hanno davvero a cuore le sorti della squadra più antica d'Italia e non vogliono più vivere una realtà triste, squallida e senza prospettive come quella attuale. Tutti uniti diremo basta a questa società e a questa squadra e, soprattutto che la nostra pazienza è finita".