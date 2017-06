Genoa, Juric saluta Pavoletti: "Penso abbia deciso di andare al Napoli"

Il Genoa batte la Fiorentina con una grande prestazione, ma il mercato è protagonista nelle dichiarazioni del post-partita: "Sembra che Pavoletti abbia deciso di andare al Napoli. Ci mancherebbe tanto, ma gli auguriamo il meglio" le parole di Ivan Juric a Premium Sport. Il tecnico rossoblù poi nega l'ipotesi Gabigol: "Lo conosco poco ma in ogni caso, se va via come sembra, cercheremo una prima punta forte come lui". Ma il numero 19 del Genoa potrebbe non essere l'unico a lasciare Genova a gennaio: "La nostra società ragiona in un certo modo, lo so: se Rincon volesse accettare di trovare nuove sfide per guadagnare di più e giocare le coppe, è normale" conclude Juric.



Sulla partita, queste le parole del tecnico: "Volevamo partire forte e fare 17 minuti al massimo: lo abbiamo fatto e per fortuna abbiamo anche trovato il gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meno bene, ma senza rischiare più di tanto se non su un calcio piazzato. Ormai la sconfitta con l’Inter è passata: dobbiamo soltanto pensare a lavorare per prenderci più punti possibile. Il nostro modo di giocare è dispendioso, ma non penso che alla lunga sarà un problema: quando ti abitui a giocare così, va tutto di conseguenza. Noi ci alleniamo ad alto ritmo anche in allenamento e quel ritmo si riflette in partita".

PREZIOSI: "PAVOLETTI E' ANCORA TESSERATO CON NOI"

Enrico Preziosi meno netto di Juric sulla questione Pavoletti: "Per ora è ancora nostro, è tesserato per il Genoa - le parole del presidente rossoblù a Premium Sport -. Voglio godermi questa vittoria, non parlare di mercato. Leonardo sta pensando a recuperare dall'infortunio, magari se ne va a giugno. Il mercato di riparazione quest’anno non so quanto possa ‘riparare’, anche perché abbiamo sette punti in più rispetto all’anno scorso".