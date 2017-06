Genoa, Juric: "Mia moglie parla e penso a Gakpé"

Tra le rivelazioni di questa Serie A, c'è senz'altro il Genoa di Ivan Juric. L'allenatore, ex Crotone, sta facendo vedere grandi cose alla sua prima stagione nel massimo campionato italiano. "Allenare mi stressa, ma mi rende felice. Il campo non mi manca per niente, non ho più fatto neanche una partitina, rifiuto totale. Allenare mi piace di più, anche se si lavora di più. Mi piace anche se si vive male - continua il croato nella sua intervista al Secolo XIX - da calciatore non mi è mai successo di non dormire di notte. Adesso capita che mi sveglio alle 4 e penso a come far male al Bologna. Nella vita privata hai assenze mentali, mia moglie parla e magari penso a Gakpé".



Juric si sofferma, poi, sulla possibilità di schierare Giovanni Simeone e Leonardo Pavoletti insieme in attacco, una volta che il livornese avrà recuperato dai suoi problemi fisici: "Pavoletti e Simeone insieme è un'idea stuzzicante, ma sono entrambi attaccanti d'area. Posso trovare il modo di farli giocare insieme, ma non devono pagare la squadra e il gioco. Certo, se Simeone continua a crescere così, l'idea stuzzica".