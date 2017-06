Genoa, Juric: "Mi tolgono l’anima se mi dicono di stare fermo"

Al termine di Genoa-Empoli, l'allenatore rossoblu Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "La squadra ha fatto un’ottima partita, 60 minuti con un uomo in meno e non abbiamo subito in tiro in porta: faccio grandi complimenti ai ragazzi che hanno fatto tutto quello che ho chiesto. C’è il rammarico per non aver vinto. La mia espulsione? Sono impulsivo, non posso non fare gesti e dare indicazioni. Non contesto gli arbitri o l’episodio del rigore, ho grande rispetto per il loro lavoro, ma sono così, se devo stare immobile fermo faccio fatica, a stare così mi tolgono l’anima. Se mi tolgono ogni reazione non è più sport. Rischio di saltare il derby? Alla fine son i giocatori che vanno in campo, non influisce molto la presenza dell’allenatore. Episodi arbitrali sfavorevoli? Non contesto le scelte dell’arbitro, erano situazioni difficili da vedere, contesto il fatto che ci vorrebbe più buon senso".