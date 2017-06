Genoa, Juric in lacrime: "Ho paura di finire in Serie B"

Non ha retto. Ivan Juric è scappato via dalla conferenza stampa in lacrime. Mancano quattro giornate alla fine del campionato, il Genoa ha ancora 5 punti di vantaggio sul Crotone e sembra un vantaggio rassicurante considerando anche il calendario dei calabresi. Ma la crisi infinita della sua squadra non lascia tranquillo Juric che non si aspettava il crollo nel secondo tempo contro il Chievo.



"Metamorfosi inspiegabile - ha detto a Premium Sport -: nel primo tempo abbiamo giocato un grande calcio e non abbiamo mai subito un tiro. Era la partita della vita, il momento decisivo del campionato, non me lo spiego. Anche i giocatori più esperti forse non hanno capito il momento. Un calo di 15 minuti inspiegabile. Dopo tre minuti del secondo tempo ho capito che non c'eravamo. Il lancio di fumogeni? Non cerchiamo scuse. Io ho visto che i tifosi ci hanno sostenuto, non ho sentito la contestazione. Certo che ho paura della Serie B, avevo paura già prima di questa partita".