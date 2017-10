Genoa, Juric confermato fino al derby

La situazione in casa Genoa rimane tesa, dopo la sconfitta contro la Spal sono state ore di riflessione per la dirigenza rossoblù con la posizione di Ivan Juric in bilico. In mattinata il tecnico ha avuto un colloquio con Perinetti, Donatelli e Zarbano che hanno cercato di capire come il croato intenda risollevare la squadra che, dopo la vittoria a Cagliari, ha inanellato due sconfitte e un pareggio e si trova al diciottesimo posto in classifica.



Lo stesso Perinetti si è confrontato sia ieri sera che oggi con il presidente Preziosi che alla fine ha scelto di dare un'ultima chance a Juric, atteso domenica dal delicatissimo derby contro la Sampdoria. La fiducia dunque è a tempo ma, come riferito dal nostro inviato Michele Corti, anche fragile: Preziosi non sarebbe convinto delle alternative propostegli dai suoi collaboratori (Ballardini e Colantuono, scartato Oddo) e in ogni caso non vorrebbe "bruciare" un eventuale nuovo tecnico lanciandolo nella mischia proprio nel derby.

@PremiumSportHD il @GenoaCFC va avanti con #Juric. Confermata la fiducia fino al #derby. Preziosi poco convinto su Ballardini e Colantuono. — Michele Corti (@michelecorti73) 30 ottobre 2017