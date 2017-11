Genoa, Juric al capolinea: Ballardini in pole davanti a Colantuono

Il destino di Ivan Juric sembra davvero segnato. Il tecnico del Genoa dovrebbe essere esonerato dopo il ko nel derby: i rossoblù hanno raccolto appena 6 punti in 12 giornate di campionato stabilendo un nuovo record negativo della loro storia. "Deciderà tutto il presidente" ha detto il tecnico croato al termine della sconfitta con la Samp: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport Preziosi pare orientato ad affidare la panchina a Davide Ballardini.



Si tratterebbe di un ritorno perché l'ex allenatore del Palermo ha allenato il Genoa nella stagione 2010/11, subentrando a Gasperini e concludendo la stagione al 10° posto, e per alcuni mesi del 2013 in seguito all'allontanamento di Delneri portando la squadra alla salvezza. Resta in corsa anche Colantuono sebbene sia più staccato nelle preferenze del patron ligure.