Armando Izzo e Giovanni Simeone hanno festeggiato in maniera particolare il successo del Genoa sulla Fiorentina nel recupero della terza giornata. I giocatori del Grifone hanno dato vita infatti a un passo a due trasformandosi in ballerini... I due si sono decisamente divertiti come si puà notare nel video postato su Instagram dal difensore...

@simeonegiovanni Un video pubblicato da ArmandoIzzoreal (@armandoizzoreal5) in data: 15 Dic 2016