Genoa, il vice di Mandorlini dice no: "Tradirei la Samp"

C'è chi dice no. No alla carriera, no ai soldi, no alla famosa "professionalità" e sì agli ideali. E' questo che muove il rifiuto di Enrico Nicolini, che ha detto no ad Andrea Mandorlini che, come ogni avventura calcistica, gli aveva chiesto di fargli da vice al Genoa. Ma Nicolini è da sempre tifoso sampdoriano e allora su Facebook, in poche righe, ha spiegato la scelta: "Mio padre mi ha insegnato l'amore per la Samp e il rispetto per la gente. Se fossi andato al Genoa avrei tradito i tifosi blucerchiati e mancato di rispetto al popolo rossoblù. Coerenza e idee non hanno prezzo!". E sotto al post complimenti bi-partisan: sia di tifosi sampdoriani che di quelli genoani.