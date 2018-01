Genoa, Giuseppe Rossi infortunato

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il calciatore Giuseppe Rossi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale anteriore della coscia destra". Il comunicato ufficiale del club spiega con queste parole il problema che ha costretto l'attaccante a saltare la Juve e lo costringerà a fermarsi subito.



"Lo staff sanitario del club - si legge - ha predisposto ulteriori valutazioni tra una decina di giorni per monitorare l’evoluzione del quadro clinico". Il dubbio su Rossi, del resto, era legato proprio alle sue condizioni fisiche dopo i tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera negli ultimi anni: l'attaccante ha esordito in Coppa Italia contro la Juve il 20 dicembre e ha giocato 21 minuti in A il 30 dicembre, contro il Torino. Ma era fermo dal 9 aprile.