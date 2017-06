Genoa, Galliani: "Non andrò in nessun club"

"Trentuno anni di Milan mi impediscono di accettare qualsiasi incarico in qualunque altro club". Adriano Galliani smentisce all'Ansa le indiscrezioni su un suo coinvolgimento nell'acquisto del Genoa assieme a Massimo Cellino. "La mia storia non si può cancellare - ha aggiunto l'ex ad del Milan, che poco più di un mese fa ha lasciato il club ceduto da Silvio Berlusconi al cinese Li Yonghong -. Non sono disponibile ad andare in nessuna altra squadra".



Solo tre giorni fa era stato Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, a paventare un possibile acquisto del Genoa da parte dell'ex presidente del Milan: "Ci sto lavorando", aveva assicurato, sebbene a fine aprile lo stesso Berlusconi aveva garantito che "il tifo non si può cambiare", escudendo un suo possibile coinvolgimento in altri club.