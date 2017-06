Genoa, esonerato Mandorlini, riecco Juric: "Torniamo a lottare"

Lo 0-3 di Udine è costato molto caro ad Andrea Mandorlini: meno di due mesi dopo il suo approdo sulla panchina del Genoa, il tecnico 56enne è stato esonerato. Una vittoria (in casa dell'Empoli), un pareggio (all'esordio contro il Bologna) e quattro sconfitte consecutive il bottino di Mandorlini sulla panchina rossoblù, la sterzata attesa dopo il cambio con Ivan Juric non è arrivata e allora Enrico Preziosi ha richiamato proprio il croato, mandato via dopo lo 0-5 di Pescara del 19 febbraio.



L'allenamento mattutino di lunedì era stato spostato al pomeriggio per comunicare a Mandorlini (arrivato al centro tecnico del Genoa alle 9:30 e poi subito a colloquio con il ds Donatelli) la decisione, alle 15 è stato quindi Juric a dirigere la seduta.



Uno dei leader storici della gradinata Nord ha chiesto di parlare con il capitano Burdisso. È stato fatto entrare dentro al centro sportivo dove si è soffermato poco più di un quarto d'ora. Poi alla sua uscita il doppio cancello del Signorini è stato chiuso con i lucchetti.

JURIC: "C'E' DA PREOCCUPARSI"

"So che è un momento di difficoltà, ma sono carico e pronto a migliorare la situazione - ha detto Juric -. Dopo un buonissimo girone di andata ci troviamo in questo momento: vuol dire che sono stati fatti degli errori, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il vantaggio sul Crotone? C'è da preoccuparsi, ma bisogna essere ottimisti, la squadra deve lasciarsi andare e non pensare a niente, ma tornare a battagliare. Servono tutti, giocatori e pubblico: bisogna dimostrare di essere genoani davvero, anche se non lo meritiamo. Mi auguro che la gente capisca. Il mio ritorno? Un onore, non c'è stato bisogno di convincermi: inutile ripensare agli errori del passato"

I DUE COMUNICATI SUL SITO DEL GENOA

L'esonero di Mandorlini: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Andrea Mandorlini insieme ai suoi più stretti collaboratori, il vice Alberto Maresi e l’assistente Mauro Marini. La società esprime i propri ringraziamenti per la dedizione prestata, rivolgendo i migliori auspici per il proseguimento del percorso professionale".



Il ritorno di Juric: "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver richiamato alla conduzione della prima squadra il tecnico Ivan Juric, in aggiunta al vice allenatore Alberto Corradi e al collaboratore Stjepan Ostojic. L’incarico conferito è esecutivo a partire dalla data odierna con il primo allenamento in programma al Centro Sportivo G. Signorini".