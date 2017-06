Genoa, De Andrè per il nuovo misterioso sponsor. Arriva Taarabt

"Al Genoa scriverei una canzone d'amore, ma sono troppo coinvolto". Con questa frase di Fabrizio De Andrè, scritta sulle maglie in occasione della gara contro la Roma, il Genoa inizia a svelare il nuovo sponsor principale, che accompagnerà il club fino al termine del campionato. Il nome dell'azienda, un marchio italiano, verrà svelato un poco alla volta, partita dopo partita, accompagnato da piccoli indizi. Altre frasi seguiranno in occasione di altre partite. Sulle casacche rossoblu non comparirà, quindi, da subito il nuovo marchio. La campagna, ideata dall'agenzia di comunicazione Barabino & Partners, sponsor del settore giovanile del Grifone, vedrà anche la realizzazione ogni domenica di un'edizione limitata di maglie.

Taarabt fa le visite mediche

"Il Genoa era nel mio destino, a Marassi ho giocato due volte e fatto due gol. L'Italia mi è mancata tantissimo, finalmente torno. Sto bene, anche se è un anno e mezzo che non gioco. Voglio ripagare il Genoa che ha creduto in me". Queste le prime parole di Adel Taarabt, riportate dall'Ansa. Il marocchino dovrà superare le visite mediche, poi - se tutto andrà bene - vestirà la maglia rossoblu e andrà a portare quella qualità sulla trequarti che chiedeva il tecnico Juric. Per Taarabt, in forza attualmente alla squadra B del Benfica, è pronto un contratto di 18 mesi con la formula del prestito e ingaggio pagato in parte dalla squadra lusitana. Dopo Morosini, Beghetto e Pinilla ecco Taarabt, quattro innesti dopo le cessioni di primo piano di Rincon e Pavoletti.