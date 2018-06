Genoa, Criscito: "Scelta di cuore, ho rinunciato alla Champions"

"Il derby mi è mancato, ne ho vinti 5 su 7 e spero di vincerne ancora". Sette anni lontano da Genova e dal 'suo' Genoa, ma per Mimmo Criscito è come se nulla fosse cambiato.



Il difensore ex Zenit San Pietroburgo è stato presentato ufficialmente oggi con una cerimonia al Galata Museo del Mare ed è pronto a vestire nuovamente la maglia rossoblù dopo le sette stagioni in Russia. "Con il Genoa sono sempre rimasto in ottimi rapporti - ha raccontato -. C'è stato un contatto con il presidente, quindi ci siamo visti a Milano ed in dieci minuti si è fatta la trattativa". Tanta voglia di tornare a calcare il Ferraris e di essere protagonista.



"La mia è una scelta di cuore. Sono innamorato del Genoa e per tornare ho rinunciato ai soldi e a giocare ancora in Champions, ma sono felice. Non vedo l'ora di iniziare il ritiro, sarà emozionante ricominciare a correre con questa maglia nello stadio in cui sono cresciuto. Cercherò di trasmettere ai nuovi compagni la mia genoanità per dare tutti più del 100% in campo".



L'arrivo di Criscito segna la partenza di Perin: "Sappiamo che il Genoa perderà un grandissimo portiere, ma arriva Marchetti, un giocatore d'esperienza che ha fatto bene alla Lazio ed ha tanta voglia di ricominciare. Penso che farà bene".