Genoa, contestazione senza fine: "Presidente, game over"

Continua la "guerra" tra il presidente del Genoa Preziosi e i gruppi di tifosi rossoblu, che con un comunicato ufficiale hanno annunciato una contestazione che durerà fino a fine stagione e sono tornati a chiedere a gran voce l'addio del patron dei liguri.

Ecco il testo:

"L’Associazione Club Genoani, in una affollata riunione tenutasi ieri sera con i propri club associati, a seguito di una lunga esposizione da parte del Direttivo in carica in merito alla situazione creatasi dopo la conferenza pubblica al porto antico di questa estate, con un vivo e partecipato dibattito fra i club presenti, ha votato, a larghissima maggioranza, a favore di una contestazione contro la presidenza del Genoa. Una contestazione che sarà dinamica e che sarà decisa nelle modalità di partita in partita sino a fine campionato. Tutti i club presenti sono concordi a dire basta a questa gestione fatta di promesse non mantenute e senza un obbiettivo sportivo. I club associati dicono basta per salvaguardare la Genoanità, unico vero bene inalienabile del Genoa. I Genoa club nascono con l’intento di organizzare la presenza allo stadio e preservare la genoanità dei Genoani in città, in Liguria e nelle altre regioni d’Italia, diventando punti di riferimento del tifo rossoblù. Oggi le scelte societarie e il continuo dividi e impera di certi media, cablati unilateralmente dalla Presidenza, stanno mettendo in serio pericolo la voglia di partecipare attivamente al tifo e di essere quel valore aggiunto che da sempre il Genoa ha tra i suoi indiscussi pregi. Invitiamo, inoltre, la squadra a concentrarsi e impegnarsi solo a giocare anche se, dopo gli spettacoli indecorosi a cui abbiamo assistito, ci rendiamo conto che molti giocatori non siano all’altezza di indossare la nostra gloriosa casacca. Suggeriamo ai calciatori di evitare patetiche scene a fine partita di saluti al pubblico, o di corsette sotto la Nord. La squadra saluti solo il suo proprietario (se sarà presente allo stadio) unico responsabile della carenza tecnica che stanno dimostrando in campo. Contestiamo chi non vuole il bene del Genoa, e chi lo considera solo come un bene economico da prosciugare! Presidente GAME OVER !!!"

Associazione club Genoani