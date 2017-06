Genoa, contestazione a Marassi dopo il Crotone

Dopo la grande vittoria sulla Juventus, continua il periodo nero del Genoa. Dopo il 3-1 ai bianconeri, i rossoblù hanno inanellato solo due punti in sette partite: due pari (a Verona contro il Chievo e in casa contro il Crotone) e cinque sconfitte tra cui quella clamorosa casalinga con il Palermo. Per questo motivo il 2-2 contro la squadra di Nicola è stato accolto dai fischi di Marassi, dopo la partita i tifosi hanno bloccato l'uscita dei giocatori dagli spogliatoi: c'è aria di contestazione pesante.



Dalla crisi non sono esentati neppure Juric e Preziosi. Confronto tra i due dopo il 90' mentre durante il match, il presidente genoano ha risposto in tribuna ad alcuni tifosi che protestavano: "Se credete di essere bravi, comprateli voi i giocatori. La squadra in questo momento ha paura".