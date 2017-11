Genoa, Centurion assente anche dal ritiro

C'è un'assenza che fa rumore nel ritiro del Genoa a Coccaglio (Brescia): è quella di Ricardo Centurion. L'attaccante argentino, inseguito a lungo in estate e arrivato con un investimento di 5 milioni versato al club brasiliano del San Paolo, è ormai ai margini della prima squadra per scelta tecnica.



Centurion, che Roberto Baggio aveva indicato come possibile erede sul campo, non era stato convocato la prima volta alla vigilia della trasferta di Cagliari e da quel giorno non ha fatto più parte della lista dei giocatori convocati saltando anche le gare con Milan, Napoli, Spal. Finora in campionato ha messo insieme solo 51 minuti in due presenze, contro Juventus e Lazio.



Un'assenza pesante e giustificata con un semplice "scelta tecnica" da Juric che più volte ha però sottolineato come lui non chiuda le porte a nessuno e il caso Taarabt, non partito per il ritiro estivo e ora titolare inamovibile, lo ha dimostrato.