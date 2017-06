Nicolas Burdisso per un giorno decide di mettere da parte il calcio e si dedica al sollevamento pesi, come testimoniato dal video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il capitano del Genoa solleva 70 kg dimostrando di avere una certa forza fisica oltre alla proverbiale grinta messa in campo ogni domenica...

70 kg power snatch #weightlifting #strapo #forza #potencia Un video pubblicato da Nicolás Burdisso (@nicolasburdisso_official) in data: 12 Gen 2017 alle ore 01:15 PST