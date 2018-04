Genoa, Bertolacci: "Montella voleva che restassi. Nessun rimpianto per il Milan"

"Avevo voglia di rigenerarmi, di ripartire. E allora ho scelto il Genoa che tanto mi ha dato e che tanto mi sta dando". In un'intervista a Tuttosport Andrea Bertolacci parla del suo ritorno in rossoblù dopo due stagioni al Milan: "Quel biennio mi è servito come esperienza, mi spiace solo di non avere espresso tutto il mio potenziale. Ma è passata e ora cercherò di dare il meglio qui, senza rimpianti né nostalgia. Certo, la Supercoppa italiana vinta a Doha ai rigori contro la Juve resterà uno splendido ricordo ma adesso penso solo a contribuire alla salvezza del Genoa".



Il centrocampista del Grifone si sofferma quindi sul rapporto con Montella e svela un retroscena di mercato: "Molto buono. Lui non voleva che io partissi l’estate scorsa ma io gli ho spiegato che avevo bisogno di giocare con continuità. Ha capito e mi ha lasciato libero di decidere. Poi non so cosa sia successo nei mesi scorsi. Ora mi sembra che stia allenando il Siviglia in Champions League...".



Chiusura dedicata al futuro: "Io sono in prestito dal Milan e qui sto bene. Ma fino al 20 maggio non voglio pensare ad altro se non al Genoa e alla sua permanenza in Serie A. Poi si vedrà. Il mio futuro si chiama salvezza”.