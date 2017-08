Genoa, Bertolacci: "Al Milan allenamenti troppo blandi"

Andrea Bertolacci è stato vittima della rifondazione del Milan, il centrocampista è tornato al Genoa e spiega così le sue difficoltà in rossonero: "Non riuscivo a trovare la condizione migliore, non sono mai stato al top - le parole al Secolo XIX -. Probabilmante dipendeva anche dalla tipologia di allenamenti".



E qui Bertolacci spiega: "Al Genoa si lavora molto intensamente, al Milan gli allenamenti erano più blandi. Conoscevo questi ritmi, sono quelli più adatti al mio fisico. Io ho bisogno di lavorare duro per essere al meglio".



Il 26enne confida di tornare preso al top: "Voglio dimostrare le mie qualità tornando ai livelli di prima. Per farlo avevo bisogno di sentirmi a casa, qui ho ritrovato l'affetto che mi mancava e ritroverò anche me stesso".