Genoa, Ballardini: "Io sono il contrario dell'aggiustatore"

Davide Ballardini si gode il 3-1 del Genoa sul Verona che mette al sicuro la sua squadra con quattro giornate di anticipo: "Non si può fare una partita intera al massimo. Ci teniamo questi ragazzi con i loro pregi, difetti e con la loro generosità. Ci aiutiamo sempre molto in campo e siamo molto felici per la vittoria e per quello che abbiamo fatto. Questa squadra ha molti difetti ma i ragazzi sono stati bravissimi a mascherarli con qualità: il nostro campionato non è stato bello ma è stato il più difficile di tutti. Complimenti alla squadra".



"Se vorrei partire con un gruppo dall’inizio senza entrare in corsa? Penso di essere il contrario dell’aggiustatore. Ho fatto 15 anni di settore giovanile dove ci sono programmazione e progetti. Certamente mi piacerebbe iniziare con un progetto dall’inizio, è scontato. Però dipende molto dalla proprietà, se la proprietà è convinta allora poi bisogna vedere se sono convinto io di poter fare bene: ma il primo passo è della proprietà. Convinta la proprietà e convinto io poi si può andare avanti: bisogna essere convinti in due. Per me vale molto l’aspetto tecnico del lavoro, quindi se tecnicamente ci dovessimo trovare d’accordo si andrà avanti insieme. Gli applausi dei tifosi? Mi emozionano sempre perché sono molto timido. Mi fanno molto piacere, provo sempre emozioni forti e piacevoli".