Genoa-Atalanta rinviata a martedì

Genoa-Atalanta si giocherà martedì alle ore 19. La gara inizialmente in programma lunedì sera, sempre alle ore 19, a Marassi, è stata posticipata di un giorno dalla Lega Serie A a causa del maltempo. La Protezione Civile, infatti, ha emanato un comunicato che annuncia uno stato di allerta arancione (media intensità) su Genova dalle ore 9 alle ore 23.59 di lunedì e le autorità hanno ritenuto più sicuro rinviare la gara.



In questi primi mesi di campionato già in due occasioni l'allerta arancione su Genova si è incrociata con il campionato: a settembre fu rinviata Sampdoria-Roma mentre a novembre si giocò regolarmente il derby. Le due diverse scelte sono state determinate dalla effettiva presenza di precipitazioni nelle ore precedenti le partite. Stavolta l'assenza di impegni infrasettimanali delle due squadre ha reso possibile il rinvio del match di sole 24 ore.



A Marassi non ci saranno tifosi dell'Atalanta: la Prefettura di Genova lo ha deciso prendendo atto dell'analisi del Comitato per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dopo gli incidenti avvenuti per la gara di Europa League Atalanta-Lione e tenendo conto della delicatezza della sfida. I biglietti già acquistati saranno rimborsati.