Gattuso, il Pisa contro il Milan: "Comportamento irrispettoso"

"Torno a casa" aveva detto Gennaro Gattuso pochi giorni fa firmando il contratto che lo riportava a Milanello per guidare la Primavera del Milan. Sembrava un gesto romantico, una storia d'amore senza macchie e invece il Pisa, club che Ringhio ha allenato con poca fortuna quast'anno in Serie B, è rimasto molto indispettito dal comportamento tenuto dal club di via Aldo Rossi perchè Gattuso aveva un contratto con la società toscana fino al 30 giugno prossimo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Corrado, proprietario dei toscani, avrebbe chiamato Marco Fassone per esprimere il proprio disappunto relativo al comportamento della società rossonera, che, non solo ha ingaggiato Gattuso, ma anche il suo vice Gigio Riccio e il collaboratore Massimo Innocenti.

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Pisa:

“A proposito della recente presentazione, da parte di AC Milan, del nuovo tecnico della Primavera Rino Gattuso, che sarà tesserato unitamente ad altri 2 allenatori attualmente vincolati alla A.C. Pisa, si intende precisare quanto segue.

Si ritiene che AC Milan, avvicinando e sottoscrivendo un accordo preliminare con un allenatore contrattualmente legato ad altro club, addirittura prima della fine del campionato, peraltro disinteressandosi completamente di informare la società titolare del tesseramento fino al 30 giugno, abbia tenuto un comportamento poco consono al suo blasone e alla sua storia nonché irrispettoso dei regolamenti federali, in particolare dell’art. 38, comma 5, NOIF. A.C. Pisa, inoltre, riservandosi di tutelare le proprie ragioni nelle competenti sedi, nega di aver chiarito i predetti aspetti con la società A.C. Milan, con la quale non ha avuto modo di interloquire dall’insediamento della nuova proprietà e sino ad oggi”.