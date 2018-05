Gasperini contro Pairetto, per l'Aia accuse "inventate"

Il rischio corre adesso Gian Piero Gasperini è quello di una denuncia penale. "Pairetto, durante la partita col Genoa, mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'Non saranno concessi questi comportamenti'. Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l'avrebbe fatto lui". Sono queste dichiarazioni, rilasciate in una conferenza stampa infuocata, ad aver fatto rumore e ad aver infastitito l'Aia che ora potrebbe rivolgersi alla giustizia ordinaria.



Per l'associazione arbitri, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, "le accuse sono inventate": l'Aia ritiene anche di poter facilmente dimostrare che Pairetto non solo non ha mai minacciato Gasperini, ma neppure poteva conoscere in anticipo la designazione per la partita contro la Lazio. E siccome il tecnico dell'Atalanta si è lamentato anche per la squalifica rimediata proprio per le proteste contro Pairetto e il Var al termine della sfida con i biancocelesti, l'Aia intende utilizzare le registrazioni audio della postazione Var che dimostrerebbero come sono andate realmente le cose.