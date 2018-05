Gasperini contro Pairetto: la Figc apre un'inchiesta

L'attacco di Gian Piero Gasperini a Luca Pairetto non è stato uno sfogo cominciato a finito in conferenza stampa. Al di là delle possibili conseguenze per l'allenatore dell'Atalanta che rischia la denuncia penale da parte dell'Aia, ora è la Figc ad indagare sulle accuse lanciate dallo stesso Gasperini. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro, stando a quanto apprende l'Ansa, ha aperto un'inchiesta dopo le frasi del tecnico, che aveva denunciato di "esser stato minacciato" dall'arbitro, figlio dell'ex designatore Pierluigi Pairetto.



"Pairetto - aveva detto Gaperini sabato, alla vigilia della partita con il Milan per la quale era squalificato - durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'non saranno concessi questi comportamenti'. Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l'avrebbe fatto lui". L'Aia si è infuriata per quelle frasi giudicando inventate tutte le accuse.