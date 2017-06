Gasperini: "All'Inter ho subito danni, soddisfazione essergli arrivato davanti con il Genoa"

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è sicuramente la rivelazione di questo campionato, sia in termini di gioco che di risultati. L'allenatore dei bergamaschi spiega così il momento della sua squadra: "Noi stiamo facendo un giro sulla giostra più bella, senza sapere quanto durerà il gettone, quando dovremo scendere. Posso dirle quel che ho detto al mio presidente: l'obiettivo è già raggiunto, ci salviamo tranquillamente, i nostri giovani sono sotto i riflettori e, strada facendo, ci toglieremo altre soddisfazioni".



Se i colori nerazzurri dell'Atalanta regalano gioie a Gasperini, non è stato lo stesso con quelli dell'Inter. Nel settembre del 2011 infatti Gasperini fu esonerato dal club milanese dopo sole quattro giornate di campionato. Per il tecnico è ancora tempo di rivincite e di bordate, nell'intervista a Repubblica: "La difesa a 3 era vista con ripugnanza. All'Inter sono rimasto troppo poco per poter fare danni. I danni li ho subìti, semmai. Poi, è stata una soddisfazione, col Genoa, arrivargli davanti". Il 'triste' capitolo del passato non è ancora stato chiuso del tutto.