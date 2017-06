Gasp e quei bravi ragazzi: perché sognare si può

Era un lunedì di settembre, il 26 per essere precisi. Gian Piero Gasperini non poteva certo prevedere che quel giorno avrebbe segnato in maniera indelebile la stagione bergamasca. D'altronde, l'Atalanta era penultima in classifica, con tre punti raccolti in cinque giornate. Eppure da lì tutto ebbe inizio. Quella sera la partita con il Crotone; per farla breve, uno scontro salvezza anticipato. Forse, mentre i nerazzuri dilagavano all'Adriatico con i gol di Petagna, Kurtic e Gomez, l'allenatore di Grugliasco avrà pensato che sì, qualcosa di buono si poteva fare.



Oggi, un mese e mezzo dopo, scorrendo la classifica dall'alto in basso risalta un nome insolito e "fuori luogo" per quelle posizioni. Atalanta Bergamasca Calcio. Quarta a parimerito con la Lazio, dopo 13 partite. Nessuna squadra come lei in grado di sommare la bellezza di 22 punti nelle ultime otto partite (un solo pareggio a Firenze). Gasperini dovrà abituarsi in fretta a queste altezze, se ha intenzioni serie. Per ora parrebbe di sì.



25 punti in 13 partite. Per gli amanti delle statistiche a fine stagione l'Atalanta arriverebbe a quota 73 punti. Una previsione certamente ottimistica, ma finchè è lecito sognare perchè interrompere una favola?

Tanto per provare a comprendere cosa stia succedendo in quel di Bergamo, o meglio Zingonia (dove si allenano i nerazzuri, settore giovanile compreso), conviene fare un veloce confronto con il passato. L'anno scorso l'Inter arrivò quarta, e quindi direttamente in Europa League, con 67 punti. La matematica non è un opinione. Nel caso mantenesse questa media punti da qui a maggio la Dea non faticherebbe quindi ad ottere un pass per l'Europa.



Per intenderci, l'ultima volta che disputò questa competizione il torneo si chiamava ancora Coppa Uefa, era la stagione 1990/91 e uscì ai quarti con l'Inter (che vincerà poi la finale tutta italiana con la Roma). In campo c'erano Evair e Caniggia. Altri tempi.

Il sogno neanche troppo nel cassetto è riportare una città ai fasti di un passato calcisticamente lontano. Come? Lasciando nulla al caso. Il lavoro portato avanti dal presidente Percassi e staff tecnico ha già dato i suoi frutti. Forse anche troppi, dal momento che, causa stage, il mister nerazzurro si vedrà privato di sette dei suoi giocatori fino a giovedì.



Nel frattempo, a Zingonia, si lavora come sempre. Nessuna paura di volare e largo ai giovani. Parola di Gian Piero Gasperini.