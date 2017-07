Galliani: "Milan sempre nel cuore, felice per Donnarumma"

Da tifoso del Milan, Adriano Galliani è "soddisfatto" della prima campagna acquisti della nuova proprietà cinese e giovedì sarà a San Siro per il ritorno del preliminare di Europa League contro il Craiova. Lo ha raccontato lo stesso ex ad rossonero, e oggi presidente di Mediaset Premium, intervistato da Radio Sportiva nel giorno del suo settantatreesimo compleanno.



"Sono stato nel Milan tanti anni, poi Fininvest ha venduto e io sono uscito con essa. Non andrò mai via dal nostro gruppo. Il calcio mi manca, certo, ma mi mancherebbe di più la nostra televisione - ha spiegato Galliani, che compie gli anni nello stesso giorno di Barbara Berlusconi, e infatti il Milan ha rivolto a entrambi gli ex ad un messaggio di auguri -. Sono sereno, abbiamo venduto a un acquirente che sta facendo una campagna acquisti importante e sono soddisfatto, giovedì sera sarò a San Siro: il presidente Berlusconi ci informa della situazione e il Milan ci resterà per sempre nel cuore. Ogni vittoria sarà una grande soddisfazione".



A proposito del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, Galliani ha preferito "non commentare l'operazione di mercato. Ma da tifoso del Milan - ha aggiunto - sono felice che sia rimasto e anche in Romania è stato determinante".