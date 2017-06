Galliani: "Io e Berlusconi sogniamo un Milan di giocatori del vivaio"

Adriano Galliani, alla festa di Natale del settore giovanile del Milan, si è detto molto orgoglioso del lavoro fatto sin qui: "Siamo l'unica squadra di serie A ad avere sette giocatori in rosa proveniente dal vivaio. Il sogno che abbiamo il presidente Berlusconi e io, un'utopia che forse non si realizzerà mai, é che il 100% dei giocatori del Milan provenengano proprio dal settore giovanile".



All'evento, al quale hanno partecipato anche Vincenzo Montella e i giocatori della prima squadra cresciuti nella cantera del club (tra cui Abate, Antonell, Donnarumma e Locatelli), l'ad rossonero ha parlato dei risultati del vivaio: "Il presidente e io sognavamo poi di inserire ogni anno in prima squadra un giocatore delle giovanili, ma nelle ultime due stagioni é successo a ben quattro ragazzi. Nella stagione 2015/16 abbiamo mandato 39 ragazzi nelle varie nazionali dall’Under 15 all’Under 21. Quest’anno non siamo ancora a Natale, e già 25 giocatori sono andati nelle nazionali: stiamo facendo qualcosa di bello ed importante”.