Galliani: "In futuro possibili partite di Serie A all'estero"

Alla vigilia della sfida esotica di Supercoppa, Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni, parlando anche dei rivali bianconeri. "Nell'anno solare abbiamo giocato 2 partite con la Juve e ne abbiamo vinta una per una, mi auguro che anche domani sera sarà una partita equilibrata". L'ad del Milan ha inoltre caldeggiato la scelta di giocare a Doha. "Il calcio italiano deve essere conosciuto, esportato. Dobbiamo portare l'Italia in giro per il mondo, la visibilità conta molto. Io sarei anche per giocare qualche partita di campionato all'estero".



Lo stesso concetto è stato ripreso anche da Marotta. "Non è il primo anno che scegliamo di giocare all'estero. Giocare qui è uno spot per l'Italia. Il calcio italiano ha bisogno di farsi conoscere e dobbiamo esportare il nostro know-how. Milan e Juve sono le due squadre che possono esprimere al meglio l'immagine del calcio italiano".



L'idea di disputare partite del campionato di Serie A all'estero era già stata caldeggiata da Aurelio De Laurentiis in Lega Calcio. Il presidente del Napoli aveva proposto tempo fa di far giocare i primi match del campionato in una decina di città del mondo. Idea ripresa dallo stesso Galliani circa un anno fa, quando disse: "Non potremo portare tutte le partite, ma magari una della prima giornata, e già spesso abbiamo disputato la Supercoppa italiana all'estero, dalla Libia alla Cina. E' chiaro ed evidente che il calcio, come quasi tutti i settori dell'economia italiana, ha perso molte posizioni. Qualche anno fa eravamo leader". Insomma, cercare di seguire il modello americano, che ha già esportato partite di Nba e Nfl in Europa. Facendo, ovviamente, il pienone.