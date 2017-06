Galliani: "Il ritorno di Moratti? Sarebbe molto bello"

Intercettato dai microfoni di Premium Sport prima della sfida di San Siro contro il Sassuolo, l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani si è detto felice di un eventuale ritorno di Massimo Moratti alla presidenza dell'Inter: "Ha una passione infinita, di famiglia: mi sembrerebbe una cosa molto bella" ha detto Galliani, che con ogni probabilità a fine stagione, con l'arrivo della cordata cinese, lascerà il mondo Milan dopo oltre 30 anni ("Le sembra possibile che possa fare un commento sui cinesi?" ha chiesto ridendo).

Dopo il ko del Napoli a Bergamo, l'ad rossonero ha commentato anche la minifuga della Juventus in testa al campionato: “Com’era prevedibile si sta scavando un distacco tra la Juventus e gli altri - ha detto Galliani - bisogna solo vedere chi saranno gli altri. Milan pieno di italiani in campo? È un nostro orgoglio, una politica che vogliamo portare avanti, sarebbe bello farli giocare anche in Europa - poi una battuta - Chi fa giocare tanti italiani dovrebbe avere più punti in classifica".

Moratti: "Suning mi ha chiesto di tornare presidente"