Galliani: "Ho chiuso davvero Gattuso nella sala trofei..."

"Sicuramente la finale di Champions ad Atene contro il Liverpool. Era il 2007, vinciamo 2-0, il Liverpool fa un goal e noi rischiamo il pareggio negli ultimi minuti e pensavo che fosse il remake di due anni prima a Istanbul". Adriano Galliani, ex ad del Milan e ora candidato al Senato con Fi ospite del faccia a faccia di Minoli su La7, sceglie la sfida contro i Reds come partita più sofferta della sua lunga avventura rossonera.



Galliani ricorda poi un episodio che ha come protagonista Rino Gattuso, l'attuale allenatore del club di via Aldo Rossi: "L'ho chiuso veramente dentro la sala trofei. Voleva andare via per eccesso di amore verso il Milan. Gattuso non riusciva a superare il dolore della sconfitta di Istanbul e pensava che andando via, non indossando più quella maglia il dolore sarebbe passato prima che giocando con la maglia rossonera. In quel periodo ho sofferto anch'io e non ho dormito per mesi. Ho detto a Rino: 'Vedrai che un giorno capiterà che avremo la rivincita e vinceremo la Champions. Magari, con lo stesso Liverpool'".



Rispondendo infine a una domanda su chi sia stato il calciatore rossonero più forte, l'ex dirigente milanista conclude: "Non ho dubbi, è Marco Van Basten".