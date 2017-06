Galliani ai saluti dopo 30 anni: "Saranno le mie ultime tre settimane di Milan"

Adriano Galliani si prepara a salutare il Milan. L'amministratore delegato rossonero ha ammesso di essere vicino all'addio rispondendo all'ex attaccante Andriy Shevchenko, che gli domandava in collegamento telefonico con Milan Tv se avesse ancora una chance di restare nel club in procinto di diventare di proprietà cinese. "Sembra proprio di no, quindi saranno le mie ultime tre settimane di Milan. Ho fatto solo l'ad, non so fare altro. Non so fare allenatore, sono vecchio e scarso per giocare, quindi sono le ultime settimane di Milan dopo 30 anni", ha spiegato Galliani, affidandosi anche a una citazione: "Ho trovato una frase di Frida Kahlo molto carina: 'Niente è assoluto. Tutto cambia, tutto si muove, tutto gira, tutto vola e va via. Passeremo dalla cronaca alla storia, e forse sarà meglio la storia della cronaca". "Spero rimanga nel calcio, può dare ancora tanto", si è augurato Shevchenko, oggi ct dell'Ucraina, e Galliani ha replicato col sorriso: "Vengo a fare il team manager della tua nazionale".



Stilando un bilancio del trentennio in rossonero Galliani ha sottolineato: "E' un grande orgoglio, in 30 anni noi abbiamo ottenuto 28 primi posti, 16 secondi posti e un primo - speriamo - o secondo posto visto che c'è una Supercoppa a Doha tra poco. Secondi posti tra finali di Champions e campionati non è mica da poco, sono tanti. Quest'avventura è stata davvero fantastica".



Riguardo invece al suo futuro l'ad milanista ha affermato "Giuro, parlo seriamente, non ho assolutamente preso nessun tipo di decisione, non ho mai deciso di candidarmi alla presidenza della Lega Serie A. Penserò a cosa fare in futuro solo dopo che ci saranno i nuovi amministratori che sostituiranno gli attuali. Dovrò ovviamente concordare il tutto con il presidente Berlusconi, con cui abbiamo un rapporto da 37 anni".