Galliani: “Non sono disponibile a ricoprire altri ruoli nel Milan, se non quello di amministratore delegato”

Adriano Galliani ha voluto precisare a Premium nel corso di Serie A Live i rumors su una sua permanenza al Milan: "I cinesi mi hanno richiesto di restare in un altro ruolo? No, io non sono disponibile a nessun incarico che non sia quello dell’amministratore delegato. Non sono stato interpellato ma dopo 30 anni da ad del Milan non ricoprirei nessun altro incarico. Non sono disponibile a fare altri ruoli, se non quello che ho sempre fatto. Un minimo di rispetto per la carriera ci vuole”.



Il dirigente rossonero ha poi parlato delle questioni di campo: "E’ assurdo dire che il Milan non abbia una rosa molto ricca. Il Milan ha fuori un reparto intero che è il centrocampo:Mati, Montolivo e Bertolacci. Abbiamo fuori tre terzini su cinque, Calabria, Vangioni e Antonelli. Paletta squalificato e Niang aveva la febbre, quindi stamattina avevamo 8 giocatori indisponibili, ora sette. Quindi se alla rosa di adesso aggiungiamo i 7 giocatori fuori troverete una buona rosa, per numeri e qualità. Batti la Juve e va bene poi magari non batti il Pescara e ti danno del pazzo, ma va bene così".