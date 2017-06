Gagliardini uomo mercato, Bisoli: "Mi ricorda Tardelli". Favini: "Mezzala completa"

Roberto Gagliardini è sicuramente l'uomo mercato del momento: il centrocampista dell'Atalanta è infatti al centro di un vibrante duello tra Inter e Juventus. A Premium Sport hanno parlato due persone che conoscono bene il giovane prodigio della formazione bergamasca: Pierpaolo Bisoli, il tecnico che lo ha fatto esordire in Serie B ai tempi del Cesena, e Mino Favini, grande talent scout dell'Atalanta, che ha visto crescere Gagliardini nelle fila delle giovanili nerazzurre.



"Gagliardini farebbe comodo a entrambe le squadre, ha dimostrato di avere doti notevoli sia nella fase di possesso che in quella di non possesso palla e questo è indispensabile per emergere nel calcio di oggi a grandi livelli" sottolinea l'attuale tecnico del Vicenza. Bisoli spiega poi di avere notato subito le qualità del giocatore: "Bisognava solo scuoterlo, io l'hoi anche 'aggredito' ma per il suo bene, con me ha giocato 21 partite su 25 ed è stato uno degli artefici della promozione del Cesena in Serie A. All'Atalanta Gasperini ha esaltato le sue caratteristiche". Non manca un paragone importante: "Mi ricorda Tardelli. Non molla mai, ha una struttura fisica notevole, una buona progressione quando apre la falcata e dotato di una velocità di pensiero non indifferente. Forse deve solo migliorare nel dribbling".



Parole di elogio arrivano anche da Mino Favini: "Gagliardini sta mantendo le promesse, è riuscito a esprimere le sue qualità in questo primo scorcio di campionato. Credo che possa ritagliarsi lo spazio giusto e nell'Inter e nella Juventus". Lo scopitore di talenti atalanatino rivela quaindi: "E' maturato leggermente in ritardo perché si alzato tantissimo, diventando alto quasi 1,90 cm e ha dovuto irrobustire i muscoli di contorno. Adesso è una mezzala completa, brava ad attaccare e a difendere. Può e deve ancora migliorare: spero che questo cancan non gli dia alla testa ma non penso: è un ragazzo in gamba e corretto". Qualcuno ha espresso dubbi sul suo passaggio immediato in una big del nostro campionato: "Forse sarebbe stata preferibile una permaneza a Bergamo fino a giugno tenuto conto delle aspettative da non fallire. Non va dimenticato che Gagliardini è un giovane ancora in fase di costruzione".