Gagliardini: "Non mi permetterei mai di parlare male dell'Inter, la mia casa"

Roberto Gagliardini smentisce con forza le pesanti dichiarazioni attribuitegli nella giornata di giovedì. Nella ricostruzione del Giornale, il centrocampista dell'Inter avrebbe detto a Gritti, vice di Gasperini all'Atalanta, che lo spogliatoio interista sarebbe una "sede staccata di un gruppo anarchico con fazioni contro fazioni, senza che a nessuno dei triumviri societari fosse riconosciuta l'autorità necessaria".



"Non ho parlato ultimamente con Gritti, non mi permetterei mai di parlare delle cose di casa mia. E la mia casa è l’Inter. Ho troppo rispetto per lo spogliatoio, i miei compagni, lo staff precedente, quello attuale e la mia dirigenza per pensare e dire falsità come quelle riportate nelle scorse ore" scrive Gagliardini sul suo profilo Twitter.



Il mediano ribadisce quindi di pensare alle prossime tre partite di campionato: "La mia concentrazione va solo a questo finale di stagione per uscire da un momento difficile, poi guardare al futuro. Uniti, insieme, da Inter".