Gagliardini: "Inter, già cominciano a temerci"

Roberto Gagliardini è stato uno dei protagonisti del derby. L'Inter ha vissuto una notte magica e l'ex atalantino, un po' criticato in questo inizio stagione, ha lottato a centrocampo partecipando al successo nerazzurro: "È stata un’emozione fantastica, allo stadio c’era un’atmosfera incredibile e aver conquistato questi 3 punti fondamentali per noi e per la nostra gente è stato unico - ha detto in esclusiva a Premium Sport -. Ho dormito pochissimo per l’adrenalina".



"Siamo stati gruppo e abbiamo giocato da squadra. Non abbiamo mai mollato, anche dopo la loro rimonta siamo sempre riusciti ad avere equilibrio e abbiamo fatto male nei momenti importanti: penso che la vittoria sia meritata. Squadra più consapevole della sua forza? Vincere aiuta a vincere, le vittorie aumentano la fiducia e l’autostima e questi risultati ci aiuteranno per il futuro a partire dalla prossima gara di Napoli che sarà importante e che cercheremo di vincere"



"Gli scherzi di Perisic? È giusto avere un po' di entusiasmo dopo la partita o il giorno dopo, ma da mercoledì inizieremo a pensare al Napoli, sarà una gara difficilissima ma siamo sicuri che faremo una grande partita. Scudetto? Il nostro obiettivo è stare là in alto il più possibile arrivando alla fine sapendo di potercela giocare, vedremo chi ne avrà di più per lo sprint finale. Penso che gli avversari già ci temano, abbiamo dimostrato di avere continuità e di essere una squadra forte e unita. Spalletti? Col mister mi sto trovando bene, mi ha dato fiducia sin dall'inizio, sono contento del rapporto che c'è, i risultati aiutano a creare entusiasmo e un clima positivo".