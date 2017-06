Gagliardini: "Inter arrabbiata, per fortuna arriva il derby"

Roberto Gagliardini esce a inizio ripresa di Inter-Sampdoria, i blucerchiati rimontano e poi arriva pure la sconfitta di Crotone: un caso? "Non c'entra il mio infortunio, sono state due partite un po' particolari. Con la Samp abbiamo perso qualche duello di troppo ma il ko non è dovuto alla mia presenza o meno. Per fortuna ora arriva la partita con il Milan".



Il centrocampista nerazurro approfondisce il concetto in esclusiva a Premium Sport: "Il derby capita al momento giusto per rilanciarci e superare questo piccolo momento di flessione. Una partita importantissima contro una rivale diretta". Infortunio smaltito, quindi? "Farò di tutto per esserci, in settimana lavoreremo tanto per far sì che ci sia".



Gagliardini spiega lo stato d'animo dell'Inter dopo le due sconfitte: "C'è rabbia, potevamo avere qualche punto in più per lottare per il quarto o anche terzo posto. Ma abbiamo perso punti per strada, non abbiamo dato il massimo che potevamo dare. Ora dovremo dare tutti qualcosa in più. Scarichi mentalmente per la lunga rimonta? No, anzi: il poter raggiungere quelle davanti ci dovrebbe galvanizzare". Su Pioli: "I risultati parlano per lui, ha cambiato la squadra in modo positivo".