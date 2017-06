Gagliardini: "Dopo tanti anni interisti di nuovo in Nazionale..."

Roberto Gagliardini non nasconde la soddisfazione per il debutto con la maglia dell'Italia contro l'Olanda nell'amichevole di Amsterdam dello scorso martedì. "E' stata una bellissima emozione, è un qualcosa che ricorderò sempre: sono contento. Ho realizzato quello che ho fatto dopo, per me questo è solo un punto di partenza: ora spero di continuare così, dimostrando i miei valori sia in azzurro che all'Inter" sottolinea il centrocampista a Inter Channel.



L'ex giocatore dell'Atalanta si sofferma poi su un aspetto: "Colonia nerazzurra nell'Italia di Ventura? Per fortuna, dopo diversi anni, sono tornati in nazionale diversi interisti: è una cosa che fa onore alla società, e noi dobbiamo dimostrare che rappresentiamo l'Inter".



Ora bisogna però pensare alla Sampdoria, avversaria lunedì sera al Meazza: "Sarà una partita difficile, anche perchè dopo la sosta non è mai semplice riprendere il cammino. Ci aspettano nove partite importantissime e cercheremo di fare più punti possibili".