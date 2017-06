Gabriel Jesus scalza Aguero, Palacio preferito a Gabigol: Inter, c'è un errore?

Hanno lo stesso nome, sono costati più o meno 30 milioni, sono tutti e due brasiliani e sono entrambi attaccanti: le analogie tra Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa (detto Gabigol) finiscono praticamente qui. Si potrebbe dire che si tratta di due ragazzi giovani che ne hanno di strada da fare, indipendentemente da come vadano le cose in questo momento, ma anche l'età, in qualche modo, li differenzia: la punta del Manchester City non ha ancora compiuto 20 anni, quella dell'Inter sì. Eppure il primo gioca e segna, l'altro no.



Gabriel Jesus è arrivato a Manchester a gennaio: il City l'ha lasciato crescere qualche altro mese al Palmeiras prima di portarlo in Premier, l'ha fatto "studiare" un paio di settimane, quelle del massimo stress di Pep Guardiola, poi l'ha lanciato nella mischia. Otto minuti col Tottenham, poi titolare sia col West Ham che con lo Swansea. Risultato? Un gol agli Hammers, due (decisivi) ai gallesi, da centravanti vero. E nel frattempo Pep mandava in panchina tale Sergio Aguero, uno che ha segnato 113 gol con la maglia del City in 5 stagioni e mezza e che ha 28 anni, cioè al top della carriera.



Gabigol è arrivato all'Inter in estate e di certo i problemi dell'Inter all'inizio non lo hanno aiutato. In tutto il campionato ha messo piede in campo 4 volte per un totale di 34 minuti, in Coppa Italia ha giocato titolare con il Bologna prendendosi gli applausi del pubblico, ma con la Lazio (cioè, quando il livello è salito) è rimasto in panchina. "Sono più veloce e più forte, ora sono pronto", ha detto qualche giorno fa, felice che Pioli gli avesse regalato un po' di spazio col Pescara. Col Pescara, appunto, sul 3-0. A Torino, con un risultato da recuperare, sono entrati Kondogbia ed Eder, poi l'ultimo asso nella manica è stato Rodrigo Palacio, 35 anni compiuti proprio ieri e ormai quasi a fine carriera, tanto che a gennaio sembrava sul punto di trasferirsi all'Atalanta del suo mentore Gasperini. Gabigol deve aver pensato che forse non è ancora così veloce, così forte, così pronto. I tifosi si chiedono dove sia l'errore e magari sognano Aguero che, scalzato da un Gabriel più forte, potrebbe lasciare il City e arrivare proprio all'Inter.