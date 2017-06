Gabigol ricorda i tempi difficili: "Molti parlano, pochi sanno"

"Molti parlano, pochi sanno". Poche parole ma molto eloquenti. La frase postata da Gabigol su twitter alimenta le polemiche all'Inter. Sembrava che l'attaccante brasiliano (arrivato dal Santos per 40 milioni di euro) volesse rispondere alle dichiarazioni di Ausilio. Il direttore sportivo del club di Corso Vittorio Emanuele in settimana, all'Università degli Studi di Milano durante il Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva, aveva detto sorridendo: "Bisogna anche puntare sui giovani. Gabigol? No quello è qualcosa di diverso ma non posso spiegarlo".



In realtà, come riferisce il nostro esperto di calcio brasiliano Andersinho Marques, che ha parlato con il padre di Gabigol, la frase (tatuata sul braccio da molto tempo) è un ricordo di quando il papà lo portava sulle spalle agli allenamenti da piccolo, perché spesso la famiglia non aveva i soldi per prendere i mezzi ed era costretti ad 'arrangiarsi'. Quando Gabigol si stancava, il papà lo prendeva sulle spalle. La gente non sa quello che abbiamo passato, molte persone parlano, ma in fondo non sanno nulla: è questo il senso dell'espressione.

Muitos falam, poucos sabem.. — Gabriel Barbosa (@gabigol) May 20, 2017