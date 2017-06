Gabigol non molla: "Voglio giocare di più ma resterò all'Inter"

Anche se le sirene di radiomercato lo danno lontano da Milano, Gabigol garantisce per la sua permanenza: "Non tornerò in Brasile. Sono molto felice all'Inter, sono qui solo da tre mesi e mi sto adattando. E' chiaro che spero di giocare di più ma devo avere pazienza". L'attaccante brasiliano, a un evento per PES 2017, ha parlato anche dei minuti finali contro la Lazio e degli applausi di San Siro: "Sono felice di come è andata l'ultima partita, è stato speciale per me. Lo stadio è stato stupendo. Nessuno inizia e ha subito la maglia da titolare. In Italia ci sono grandi giocatori ma nessuno ha il mio stile e devo abituarmi".



Ancora Gabigol: "Molti dicono il falso, affermano che non sono felice. E' chiaro che non sono contento di giocare poco ma la mia volontà è di restare. Mi sono allenato ogni giorno per migliorare e ogni giorno mi sento sempre più adatto al calcio italiano. L'ultima gara contro la Lazio è andata bene. Ho imparato molto ed è solo questione di tempo".



Pioli gli ha concesso i minuti finali delle partite contro il Genoa e contro i biancocelesti: "Nelle ultime gare ho avuto delle chance. Poche ma devo sfruttarle al massimo. Credo che ci sia un piano per me".