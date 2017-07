Gabigol, l'agente attacca l'Inter: "E' stato umiliato"

Wagner Ribeiro, agente di Gabriel Barbosa, lancia dure accuse all'Inter ai microfoni di UOL Esporte. Dal suo ufficio di São Paulo, il procuratore del'attaccante brasiliano non usa mezzi termini e si scaglia contro i nerazzurri: "Gabigol è stato umiliato dall'Inter. Il suo è un caso assolutamente atipico: è partito dal Brasile da olimpionico, titolare del Santos e nel giro della Seleçao di Tite. In Italia è giunto con questo status, con tanto di presentazione come solo per Ronaldo, con tutta la dirigenza dell'Inter presente. Poi che è successo? Che non ha avuto modo di giocare. Nessuno può dire che non sia stato considerato: ha giocato una partita per intero e segnato un gol. Ma poi giocava solo cinque, dieci minuti; ha anche passato diversi mesi senza mai mettere piede in campo. E si è sempre allenato bene. Una volta ho usato una parola che non è piaciuta in Italia, umiliazione. Ma è così".